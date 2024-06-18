ايران وفنزويلا تؤسسان مركزا مشتركا للإبتكار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس منظمة تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي الايرانية، إلى تحقيق احدى التوجهات الخاصة للشهيد آية الله إبراهيم رئيسي فيما يتعلق بتوسيع حدود إيران المعرفية والتكنولوجية من خلال إطلاق مركز الابتكار الإيراني الفنزويلي وقال: "من الخطوات المهمة في تطوير الدبلوماسية التكنولوجية في الحكومة الثالثة عشرة، كان إنشاء مراكز لتقديم القدرات التكنولوجية الإيرانية الى دول الجوار والصديقة والحليفة وفي هذا الصدد، خلال زيارة الرئيس الشهيد إلى فنزويلا العام الماضي، وقعت الحكومتان اتفاقا لإنشاء مركز مشترك للابتكار والتكنولوجيا بين البلدين في كراكاس".

وأضاف: "يعمل هذا المركز على غرار نموذج وهيكل بيوت الابتكار والتكنولوجيا الإيرانية، والذي سيتم إنشاؤه هذه المرة في قلب أمريكا اللاتينية بمشاركة الفنزويليين، وسيكون بمثابة منصة لتقديم قدرات ايران القائمة على المعرفة والتكنولوجية والإبداعية الى دولة اخرى، وتم تسمية هذا المركز بـ"المركز المشترك للابتكار والتكنولوجيا لإيران وفنزويلا".

وتابع أميرابادي: "من خلال متابعة تأكيدات الرئيس الشهيد وتحقيق الاتفاق على إنشاء هذا المركز، تم التوقيع على عقد التسليم النهائي لهذا المبنى من الحكومة الفنزويلية إلى النائب العلمي للرئيس الايراني لمدة 15 عاما".

وأشار رئيس منظمة تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي الى ان من بين الإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المركز، هناك إقامة معرض دائم للمنتجات القائمة على المعرفة والتقنيات المتقدمة الايرانية في فنزويلا وتأسيس شركات معرفية إيرانية تتولى مشاريع في هذا البلد، كما ستقام دورات تدريبية مشتركة من قبل متخصصين إيرانيين للمتخصصين الفنزويليين".

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