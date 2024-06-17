السفير الايراني في بغداد : اجراء الانتخابات الرئاسية الـ14 في 6 بعثات إيرانية لدى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح "آل صادق" في حوار خاص مع مراسل "إرنا" : خلال الدورة الـ 13 للانتخابات الرئاسية الايرانية، أدلى المواطنون المقيمون في العراق بأكثر من 20 ألف صوت؛ معربا عن أمله في أن تجرى الانتخابات المقبلة في إيران وخارجها، بما في ذلك دولة العراق، بشكل رائع أكثر من الانتخابات السابقة.



واضاف : "نظرا لتزامن الانتخابات الرئاسية في إيران وتواجد الزوار الإيرانيين الذين توافدوا الى العراق للمشاركة في مراسم عرفة وعيدي الأضحى والغدير، نأمل بأن يسجل هؤلاء الزوار حضورا حماسيا عند صناديق الاقتراع أكثر فاكثر".



وتابع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق : لقد رُصدت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، صناديق الاقتراع في بغداد وأربيل والسليمانية وكربلاء والنجف والبصرة ايضا.



وأوضح ال صادق : "المواطنون الايرانيون المقيمون في الكاظمية وسامراء سيصوتون في بغداد، والمقيمون في العمارة والناصرية يصوتون بمحافظة البصرة، كما رصدت صناديق للرعايا الايرانيين المقيمين في بابل والديوانية ومحافظة المثني".



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