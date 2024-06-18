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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٠٣ م

مكتب قائد الثورة الاسلامية: ما نقل بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية عن سماحة القائد غير صحيح

مكتب قائد الثورة الاسلامية: ما نقل بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية عن سماحة القائد غير صحيح

أصدر مكتب قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي بيانا نفى فيه ما نقل بعض المرشحين عن لسان قائد الثورة بشأن بعض القضايا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن مكتب سماحة قائد الثورة الإسلامية أن الأقوال التي نقلها بعض المرشحين للانتخابات ومناصريهم عن لسان سماحة قائد الثورة ومسؤوليه ناقصة وغير صحيحة.

وأشار البيان إلى ما يلي:

"لقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض المرشحين المحترمين للانتخابات الرئاسية أو الكوادر والأشخاص المنسوبين إليهم، قد أدلوا بأقوال غير كاملة أو غير صحيحة عن سماحة القائد أو المسؤولين في مكتب قائد الثورة في البلاد.

لا صحة للاقتباسات والانطباعات الشخصية والكلمات غير الصحيحة الصادرة عن تصريحات وآراء قائد الثورة والمسؤولين في مكتبه، فنتوقع من الجميع أن ينتبهوا إلى هذه القضية ويتجنبوا تكرارها".

/انتهى/

رمز الخبر 1945576

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