مخبر يتابع آخر تطورات الزلزال الذي ضرب مدينة كاشمر شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، استفسر الرئیس الایراني بالانابة، محمد مخبر، في محادثة مع محافظ خراسان رضوي، عن آخر تطورات حادث زلزال كاشمر وأكد الاستعداد الكامل للوكالات الإغاثية والتنفيذية لإدارة الحادث.

وشدد مخبر في هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة سرعة التعامل مع المصابين والاستعداد الشامل للأجهزة الإغاثية والتنفيذية لإدارة الأزمات والالتزام بمبادئ السلامة في الهزات الارتدادية المحتملة القادمة.

وطلب من محافظ خراسان رضوي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض عن الأضرار مع دراسة كافة الجوانب والأضرار.

كما وصف يعقوب علي نظري، محافظ خراسان رضوي، تقريرًا عن آخر الوضع في المناطق المتضررة من الحادث، وأعلن استعداد المؤسسات ذات الصلة لإدارة الأزمة في المناطق المذكورة.