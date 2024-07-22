زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة كرمانشاه الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الزلزال بالقرب من منطقة كهواره وكوزران عند الساعة 06:35 صباحا بالتوقيت المحلي، على عمق 6 كيلومترات، وفقا لمركز رصد الزلازل الإيراني.

وكان مركز الزلزال عند خط طول 46.39 درجة وخط عرض 34.45 درجة في منطقة كهواره لمدينة دالاهو في المحافظة.

وتعتبر بلدة كهوارة ومدينة دالاهو مناطق سياحية جذابة، كما ان دالاهو صنفت كمدينة وطنية للطنبور في إيران من قبل وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في إيران.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة في المباني.

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