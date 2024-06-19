الداخلية الإيرانية: نولى اهتماما كبيرا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي "إننا حساسون للغاية تجاه مسألة إجراء انتخابات نزيهة".

وأضاف أنه يمكن لجميع المرشحين أن يكون لهم ممثل في كل مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد لمراقبة شفافية عملية التصويت.

وشدد وحيدي على أنه "ليس لدينا أي قلق بشأن نزاهة الانتخابات"، مضيفا أن جميع السلطات المسؤولة عن إجراء الانتخابات يجب أن تتأكد من حيادها وتحيزها بشكل غير عادل لأي مرشح.

ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو المقبل بعد استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته المأساوي الشهر الماضي.

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