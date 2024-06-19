المرشح زاكاني: ليست لدی مشكلة لاجراء المحادثات مع الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي، والذي يترشح أيضاً لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المبكرة التي ستُجرى في 28 يونيو/حزيران حالي: "ليس لدينا مشكلة في المفاوضات ونحن نرحب بها".

وأضاف: "لا يقتصر الغرب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث هي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف في الاتفاق النووي الإيراني لكنها انتهكت التزاماتها بالاتفاق وانحازت إلى واشنطن التي انسحبت منه بشكل غير قانوني في مايو/أيار 2018".

وقال المرشح الرئاسي: "نريد الاحترام المتبادل ونؤمن بقوة الشرق الذي ننتمي إليه".

ويتنافس ستة مرشحين على منصب الرئيس في إيران، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين غازي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.

وبدأت فترة الحملة الانتخابية يوم الأحد وتستمر حتى 26 يونيو، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد يوم الجمعة 28 يونيو.

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