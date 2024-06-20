باقري: المنطقة لن تنعم بالهدوء والاستقرار في ظل وجود الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف باقري في مقابلة مع قناة "الجزيرة" بثتها اليوم الخميس ان على الصهاينة ان يعلموا أن جرائمهم لن تحقق لهم مكسبا، بل ستؤول الى تفعيل اجراءات جديدة ضدهم.

واشار باقري الى ان امريكا تتحدث عن وقف لاطلاق النار في غزة قائلا انه ان كانت واشنطن صادقة فيما تقول فانها لا يجب ان تدعم الطرف الذي بدا الحرب.

واضاف ان الحل في قطاع غزة، يكمن في معرفة حقائق الوضع في المنطقة.

واكد ان لا مكان للجرائم والاحتلال والهجوم في غزة وفلسطين. ان تخيل أن المنطقة ستنعم بالهدوء والاستقرار مع استمرار الاحتلال وفظاعات الكيان الصهيوني، هو سراب ليس الا.