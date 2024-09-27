رئيس مجلس الشورى الاسلامي: إيران تقف إلى جانب حزب الله حتى اللحظة الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، على العدوان الإجرامي الصهيوني على الضاحية الجنوبية، وقال: على حزب الله أن يعلم أننا سنكون بجانبه في ساحة المعركة حتى اللحظة الأخيرة.

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