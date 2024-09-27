رئيس مجلس الشورى الاسلامي: إيران تقف إلى جانب حزب الله حتى اللحظة الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، على العدوان الإجرامي الصهيوني على الضاحية الجنوبية، وقال: على حزب الله أن يعلم أننا سنكون بجانبه في ساحة المعركة حتى اللحظة الأخيرة.
/انتهى/
علق رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، على العدوان الإجرامي الصهيوني على الضاحية الجنوبية، وقال: على حزب الله أن يعلم أننا سنكون بجانبه في ساحة المعركة حتى اللحظة الأخيرة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، على العدوان الإجرامي الصهيوني على الضاحية الجنوبية، وقال: على حزب الله أن يعلم أننا سنكون بجانبه في ساحة المعركة حتى اللحظة الأخيرة.
/انتهى/
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