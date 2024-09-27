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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ م

الجهاد الاسلامي تعلق على استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

الجهاد الاسلامي تعلق على استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

اكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن ما أقدم عليه الكيان الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، من قصف للضاحية الجنوبية لبيروت وتدمير عدد من المباني هو إجرام همجي ونازي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ما أقدم عليه العدو الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، من قصف للضاحية الجنوبية لبيروت وتدمير عدد من المباني هو إجرام همجي ونازي.

إن تعمد قصف المناطق السكنية والمدنية لا تبرره كل أكاذيب العدو، وهو جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها كل أولئك الذين صفقوا لأكاذيب مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة.

إننا على ثقة تامة بأن الحساب المفتوح مع العدو سيجعله يدفع ثمن جرائمه قريبا.

نسأل الله أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 24 ربيع الأول 1446 هجرية، 27 سبتمبر 2024 م.

/انتهى/

رمز الخبر 1948960

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