 المقاومة الإسلامية تقصف مدينتي صفد وطبريا وترد على استباحة العدو للمدنيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مساء اليوم مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للحظة سقوط الصواريخ في صفد، بالإضافة إلى الأضرار التي خلفتها.

ومساء اليوم أيضاً، قصفت المقاومة مستعمرة كرمئيل بصليات صاروخية كبيرة، وكذلك مستعمرة ساعر.

كما قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرتي “كريات آتا” و”إيلانيا” بصلية من ‏صواريخ “فادي 1”. وقصفت المقاومة أيضاً موقع بياض بليدا بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعرض الاعلام الحربي لدى المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية قصف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.

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