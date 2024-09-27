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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ م

 المقاومة الإسلامية تقصف مدينتي صفد وطبريا وترد على استباحة العدو للمدنيين

 المقاومة الإسلامية تقصف مدينتي صفد وطبريا وترد على استباحة العدو للمدنيين

قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة، مدينة طبريا المحتلة أكثر من مرة بصلية صاروخية، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مساء اليوم مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للحظة سقوط الصواريخ في صفد، بالإضافة إلى الأضرار التي خلفتها.

ومساء اليوم أيضاً، قصفت المقاومة مستعمرة كرمئيل بصليات صاروخية كبيرة، وكذلك مستعمرة ساعر.

كما قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرتي “كريات آتا” و”إيلانيا” بصلية من ‏صواريخ “فادي 1”. وقصفت المقاومة أيضاً موقع بياض بليدا بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعرض الاعلام الحربي لدى المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية قصف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948965

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