"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام به العدو في ديركيفا.
وشنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:12 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:26 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وايضا استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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