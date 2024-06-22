المرشح بزشكيان: أولويتي هي القضاء على الظلم والتمييز في المجتمع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان للصحافيين لدى وصوله إلى مدينة سنندج ضمن حملته الانتخاباتية: "أنا في خدمة شعب كوردستان، وإن شاء الله إذا نجحت سأحل المشاكل الموجودة حالياً في كوردستان والمناطق المحرومة".

وأكد: "ان الأكراد والعرب وكل من يعيش في هذا البلد يجب أن يكون لهم مكانهم على أساس جدارتهم، وان اصلاح امور البلاد بيد الشعب جميعا وليس مجرد جماعة واحدة وفصيل واحد ومجموعة واحدة".

وعن خطته للمناطق الحدودية، قال المرشح الرئاسي: "أولويتي هي القضاء على الظلم والتمييز في المجتمع، سواء كان على مستوى الجنس أو العمل أو الصناعة وغيرها، فإذا تم القضاء على هذا الوضع، يمكننا خلق الرخاء الوطني والازدهار".

وتابع: "يجب ان نفع شيئا يعزز مكانة إيران وكرامتها، حيث يجب ان نبني بلداً، بدلا من ان الشباب الإيراني يرغب في الهجرة منها إلى بلدان أخرى، يؤدي الى ان يرغب الآخرون في القدوم إلى بلدنا.

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