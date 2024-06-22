قائد الثورة: على القضاء ان ينفذ العدالة بشجاعة وعلى مرشحي الانتخابات تجنب تصريحات تفرح الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي اليوم السبت عددا من المسؤولين في السلطة القضائيةـ وذلك بمناسبة اسبوع القضاء الوطني وذكرى استشهاد آية الله السيد محمد حسيني بهشتي.

وأحيا سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال خطاب له في هذا اللقاء ذكرى شهداء النظام القضائي ومن بينهم الشهيد بهشتي وأيضاً الشهيد رئيسي الذي كان له تاريخ مميز في جهاز القضاء، كما ثمن جهود رئيس السلطة القضائية والمسؤولين والقضاة والموظفين في الجهاز القضائي.

وقال سماحته أن القرآن الكريم والمصادر الإسلامية الأخرى لا تؤكد عل شيء اكثر مما تؤكد على "العدل" و"العدالة"، وان الشجاعة هي ضرورية لتحقيق العدالة، مضيفا: "يجب على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون الاهتمام برأي الآخرين، كما يجب ان تعمل بطريقة تجعل الرأي العام يشعر بان السلطة القضائية هي مكان تنفيذ العدالة حقا".

وأشار الى الزيارات التفقدية والميدانية التي يقوم بها رئيس السلطة القضائية وقال: "إن الزيارات الميدانية لرئيس السلطة القضائية مفيدة وضرورية، لكن يجب أن تصاحبها متابعة لتحقيق النتائج"، مضيفا: "لا ينبغي للقضاة أن يعتمدوا على مبادئ حقوق الإنسان الغربية في أحكامهم".

كما أشار آية الله الخامنئي الى الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية للمرشحين وتصريحاتهم الدعائية وقال: "يجب على المرشحين للإنتخابات الرئاسية تجنب تصريحات تفرح الأعداء....نصيحتي هي أن هذه المناقشات التي يجريها المرشحون معاً عبر التلفاز، أو التصريحات التي يدلون بها سواء مع بعضهم البعض أو فردياً، لا ينبغي أن تكون هذه التصريحات بطريقة تفرح العدو".

وأضاف: "من المفترض أن جميع المرشحين يحبون إيران والجمهورية الإسلامية، لأنهم يريدون أن يصبحوا رئيسا في هذا النظام وأن يخدموا الشعب؛ ولذلك لا ينبغي لهم أن يقولوا شيئا من شأنه أن يسعد عدونا".

سُمي في ايران ذكرى استشهاد آية الله السيد محمد حسيني بهشتي مع 72 من زملائه الذين استشهدوا في انفجار قنبلة إرهابية في يونيو 1981بأسبوع القضاء في إيران. وشغل آية الله بهشتي منصب رئيس السلطة القضائية في السنوات الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية.

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