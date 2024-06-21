مواقف مرشحي الرئاسة الايرانية في المناظرة الثالثة تجاه القضايا الثقافية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المرشح للانتخابات الرئاسية محمد باقر قاليباف لدينا أكبر نافذة ذهبية وخبراء في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأجهزة والاقتصاد الرقمي ونحن بحاجة إلى استخدام هذه القدرة. لدينا تحدي اقتصادي في مجال العقوبات، وعلينا أن نعلم أن فضاء الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة يمثل فرصة كبيرة لتجاوز العقوبات.

وقال قاليباف: إن العدالة ومكافحة الفساد تقع في سياق الفضاء الإلكتروني، ويمكن تحقيق تقليص حجم الحكومة وخفض التكاليف بهذه الطريقة، والشفافية والتعميم والذكاء هي ثلاث سياسات نهائية لم يتم تنفيذها للأسف. ونحن في الحكومة الرابعة عشرة نسعى إلى تنفيذ هذه السياسات الثلاث.

قال المرشح للفترة الـ14 للانتخابات الرئاسية قاضي زاده هاشمي ان الإنترنت سلعة أساسية في الأسرة. واحدة من أفضل الوظائف للنساء هي وظائف الإنترنت.

وأضاف: الحكومة الذكية والاقتصاد الرقمي غير ممكنان دون الإنترنت. انتقاد المسؤولين ومراقبة المسؤولين غير ممكن بدون الإنترنت. وينبغي أن تتشكل الشفافية في سياق الحكومة الذكية. يجب أن يكون لدينا إنترنت سريع وآمن. لم يتم تطوير البنية التحتية للبلاد في مجال الاتصالات منذ عقد من الزمن. لم يتم النظر في بعض القيود.

وأكد قاضي زاده هاشمي: قواتنا ذات الخبرة والمتخصصة في هذا المجال تهاجر أحياناً لأن لديهم دخلاً هائلاً في الخارج ولم نتمكن من الحفاظ على هذه القوات.

وقال ايضا سعيد جليلي عن تأثيرات استخدام الفضاء الافتراضي على قفزة البلاد، أنا أتحدث عن التوظيف، وإذا استخدمنا نفس القدرة وإنتاج المحتوى في الفضاء الافتراضي ودفعنا له 10% من تكلفة الإنترنت، فستحدث موجة كبيرة من التوظيف. وفي هذه المنصة يتم خلق فرص عمل للعديد من الأشخاص والنساء . على الحكومة تقوم بواجبها وتدفع حصتها من الإنترنت.

وقال جليلي: ما هو واجب الحكومة اليوم؟ يجب على الحكومة تحديد الفرص وتقليص التهديدات إلى الصفر. اليوم، يتشابك الفضاء الافتراضي مع حياة الناس مثل الفضاء الحقيقي. إذا تحدثنا عن حقوق الناس، فحقهم هو الاحتفاظ ببياناتهم. ينبغي منع الاحتيال في الفضاء الإلكتروني كما هو الحال في الفضاء الحقيقي.

وتابع: هذا نقاش جوهري أنه إذا ظهرت أي قيود فنحن نتحدث عن حق ويجب أن نعرف كيف يبقى الحق والحرية ثابتين وكيف يمكن أن يكونا مستمرين؟ عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية نرى أنه بدلاً من القيود يجب أن تكون هناك مسؤولية قانونية ذكية وواضحة والأمر نفسه في أي مجال، سواء كانت منصات محلية أو أجنبية.

وقال المرشح علي رضا زاكاني ان أساس الحكومة هو خدمة تنفيذ الدستور. إن العديد من الكلمات التي تقال لها جانب بلاغى، لكن الإسلام أعطى مكانة رفيعة للنساء والفتيات بحيث تكون النساء والفتيات فرصة وليست مشكلة.

وأضاف: «لقد وضعنا على جدول الأعمال برنامجين، إحداهما تتعلق بنمط الحياة والاستجابة الحقيقية لاحتياجات الناس، والأخرى تتعلق بتقدم البلاد وتطورها». في الجزء الأول هناك ثلاثة أجزاء، أحدها الرفاهية والدعم والمعيشة والتوظيف. وفي الجزء الثاني ينظر إلى الزيادة السكانية، وهنا أيضا الواجب واضح وعلينا أن نتابع أن المرأة لها زمام المبادرة في الساحة الاجتماعية إلى جانب زوجها، وهو ما يهم القيادة بطبيعة الحال.

واضاف زاكاني: الأسرة في النظام الإسلامي ليست أسرة سلبية، بل هي خلية نشيطة تنشط وتشجع الآخرين على النشاط.

وأشار إلى تعزيز الحرية والأمن وحماية خصوصيات الناس، فقال: لا يحق لأحد التدخل في الخصوصية.

وقال مصطفى بور محمدي أنا أؤمن بشدة بالتفاعل الثقافي ويجب أن يكون لدينا اهتمام أساسي. جزء كبير من هذه الأنماط المختلفة في المجتمع والتي لا نحبها ليس بسبب المعتقدات ولكن بسبب العناد. نسائنا وبناتنا نبيلات وعفيفات. إذا تشاجرنا مع زوجتنا وبنتنا في البيت، المدرسة، الشارع، الخ، فهل سننتصر؟ فهل تنجح هذه اللغة؟ علينا أن ننظم هذا العمل في البيت والمدرسة والمكتب حتى لا نضطر إلى استخدام الشرطة وعناصر الباسيج الذين هم شرف النظام، وهو أمر مؤسف للغاية.

وأضاف: جميع العلماء كانوا مهتمين بالحجاب والدين. لكننا نعلم أن هذه القضية معقدة وحساسة للغاية ولا يمكن حلها. يجب أن نحافظ على حركة النساء في كل مكان، مثل المنزل والمدرسة. قضية المرأة والحجاب والعفة، ومكانة المرأة الإيرانية هي قوتنا. دعونا لا نخطئ.

وقال ايضا مسعود بزشكيان إذا كنا لا نريد أن نتخلف عن قافلة العلم والحضارة في المستقبل، فمن الضروري إقامة اتصال عبر الإنترنت مع العالم، مع مراعاة القيود الأمنية .

وأوضح بزشكيان: الشفافية تحددها الأرقام. يمكنك قول الكثير بالأرقام. إذا وصلنا إلى السلطة، فسوف نمهد الطريق لأولئك الذين يعملون حتى نتمكن من أن نكون مستقلين ولا نحتاج إلى الآخرين.

وتابع القول هذا المرشح للانتخابات الرئاسية: أحاول خلق الأمن الثقافي للمؤسسات. وهذا النهج سيمنع النخب من الفرار والهجرة. البعض غير سعيد، لكن علينا أن نوقف العملية.

وقال بزشكيان: يجب توفير الموارد اللازمة لإعادة بناء ثقافتنا. ينبغي توجيه المجتمع إلى قراءة الكتب. المجتمعات التي تتوجه لقراءة الكتب يقل فيها الفساد والجريمة والمشاكل الاجتماعية والحروب والمعارك.

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