 إسلامي: مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المراقبة ولا المطالبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال محمد اسلامي في تصريح له اليوم الاحد: "إن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لها أساس قانوني، وهو معاهدة الضمانات و"معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وتتولى الوكالة التوجيه والمراقبة والدعم والتشجيع في هذا الإطار".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على ان مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران هي المراقبة ولا المطالبة، مضيفا: "يجب أن تطالب في هذا الإطار وليس هناك أمر آخر لتريد الوكالة البحث فيه ومتابعته".

وفي اشارة الى الانجازات النووية الايرانية، صرح إسلامي: "لدينا اليوم أكثر من 65 منتجًا في مجال الطب الإشعاعي يستخدمها مليون مريض في جميع أنحاء البلاد، ونتطلع إلى توسيع أسواقنا الاستهلاكية في بلدان أخرى. كما لدينا 20 منتجًا صيدلانيًا إشعاعيًا تمر بمرحلتها السريرية وهناك بعض المنتجات الأخرى أيضًا بمراحل البحث".

وتابع: "لدينا قدرات كبيرة في موضوع البلازما، وفي هذا الاتجاه وفي القطاع الطبي، تم اتخاذ إجراءات جيدة لإنشاء عيادات الجروح. تمكنت البلازما من الوصول إلى المرضى ونقدم خدمات جيدة في هذا المجال".

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