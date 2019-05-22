تعاون علمي بين إيران وفنلندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عقب زيارة مسؤولين من كلية الصحة التابعة لجامعة طهران للعلوم الطبية إلى فنلندا، وقعت الكلية مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة التعاون الثنائي في مجال البحث والتعليم والشؤون الأكاديمية الأخري مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة تامبيري في فنلندا .

تعد جامعة تامبيري في فنلندا، تضم أكثر من الفي عضو في هيئة التدريس و 35 ألف طالب، هي واحدة من أفضل 100 جامعة في العالم، والتي بدأت تتعاون مع كلية الصحة، بجامعة طهران للعلوم الطبية، قبل عام.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة ثلاث سنوات وتوفر العديد من الفرص للمشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإنشاء دورات تدريبية مشتركة، كما توفر مذكرة التفاهم الفرصة للجامعتين لإجراء مشاريع علمية./انتهى/