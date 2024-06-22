الجماعة الاسلامية: جرائم الكيان لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان (الإخوان المسلمون) في لبنان احد مجاهديها "الشهيد أيمن هاشم غطمة" الذي ارتقى، ظهر اليوم السبت بغارة شنّها الاحتلال الإسرائيلي، على منطقة البقاع الغربي، شرق لبنان؛ مؤكدة في بيانها الصادر بالمناسبة على، ان هذه الجريمة، "لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين".

واضافت الجماعة : إن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم العدو بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني.. نّنا في الجماعة الإسلامية إذ نزفّ لأمتنا وأهلنا شهيدنا المجاهد أيمن غطمة، نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة، ونؤكّد على أنّها لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين، والله أكبر ولله الحمد".

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وردا على عدوانه الأخير على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 260 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء اكثر من 37 ألف شهيد، وإصابة 85 ألفا و911 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.