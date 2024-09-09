في عمليتين.. قوات الفجر في لبنان تستهدف "بيت هلل" بالصواريخ

أعلنت قوات الفجر، الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية في لبنان، استهدافها موقع "بيت هلل" العسكري الإسرائيلي بصليتين صاروخيتين، صباح الإثنين وعند ظهيرته، محققةً إصاباتٍ مباشرة.

وأعلنت قوات الفجر، في بيانين، تنفيذ عمليتَي الإطلاق الصاروخي في اتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي، مُشدّدةً على أنّهما حقّقتا إصاباتٍ مباشرة في الموقع الإسرائيلي.

وأكّدت قوات الفجر أنّ الاستهدافين جاءا في ظلّ تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على جنوبي لبنان وفلسطين، ودعماً لصمود سكان قطاع غزّة، ونصرةً لأهالي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.

يُذكر أنّ الجماعة الإسلامية كانت أكّدت مراراً "الاستمرار في التصدي للعدو الصهيوني، ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزّة".

يُشار إلى أنّ قوات الفجر قدّمت عدة شهداء من خلال مشاركتها في التصدّي للعدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نصرةً للشعب الفلسطيني، في قطاع غزّة والداخل المحتلّ