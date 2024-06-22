جليلي: يجب أن نضع الخلافات جانباً

وأفادت وكالة مهرللأنباء، سعيد جليلي المرشح للفترة الـ14 للانتخابات الرئاسية، في برنامج بلا مجاملات الليلة (2 يوليو) ردا على السؤال الأول حول ماذا حدث عندما دخلت الميدان الانتخابي، قال: نعتقد أن هذا المجال هو ميدان بلا مجاملات وفي ظل الظروف التي نعيشها في البلد يتطلب منا أن نحقق قفزة. ويتطلب اشراف كامل على العمل ووضع خطة وتحديد الأهداف والميزات التي يمكن أن تحقق هذا الهدف.

وقال المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: إذا أردنا أن نكون ناجحين وشعاري هو فرصة وقفزة بوسعة ايران، علينا أن نضع جانبا بعض التمييز ونعبر بعض الأجواء السياسية، لا يمكن حكم البلاد بالاستعراض والمجاملات.

وأضاف جليلي: لقد تشكلت بعض العلاقات الخاطئة في العلاقات السياسية ويجب تغييرها، وقد ينزعج البعض من فعل كل هذه الأمور. إذا أردنا كسر الاحتكار في المجال الاقتصادي أو توظيف الأشخاص على أساس الجدارة، فسيكون الأمر صعبًا بالتأكيد.

وتابع: أعتقد أن من أهم الأمور هو عزيمة الرئيس. بعض الآليات قد تسد طريقه وأحيانا يكون الجو الثقافي والسياسي الخاطئ عائقا وعلى الرئيس أن يحرص على ان يتغلب عليهم.