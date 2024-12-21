إلهام علييف يشكر نظيره الإيراني لدعمه لانضمام أذربيجان إلى مجموعة الدول الإسلامية النامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب إلهام علييف رسالة شكر إلى مسعود بزشكيان، رئيس جمهورية إيران، عبّر فيها عن امتنانه لدعم إيران لترشيح أذربيجان لعضوية مجموعة دي-8، خلال الاجتماع الذي عُقد في 19 ديسمبر بالقاهرة.

يوم الخميس الماضي، انضمت أذربيجان إلى منظمة التعاون الاقتصادي للدول الإسلامية النامية التي تضم إلى جانب مصر كلًا من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، باكستان، تركيا، ونيجيريا. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخبر خلال كلمته كرئيس للمجموعة أثناء القمة.

أشار علييف في رسالته: "أعرب عن شكري العميق لجمهورية إيران الإسلامية ولكم شخصيًا لدعمكم في التصويت لاختيار أذربيجان كعضو في مجموعة دي-8 خلال الاجتماع الحادي عشر الذي عُقد في 19 ديسمبر بالقاهرة".

وأضاف: "قرار توسيع المجموعة لأول مرة منذ 30 عامًا من نشاطها هو حدث تاريخي يعكس الثقة الدولية بأذربيجان، ويمثل مصدر فخر لنا".

وأكد رئيس جمهورية أذربيجان: "الدعم الواضح لترشيح أذربيجان يعكس العلاقات الوثيقة القائمة على الصداقة والتعاون والوحدة بين الدول الأعضاء".

أعرب علييف عن ثقته بأن أذربيجان ستعمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز مبادئ دي-8، وتطوير التعاون داخل المنظمة، وتقوية التضامن الإسلامي، وبذل جهود مشتركة لتحويلها إلى قوة أكبر.

وفي ختام رسالته، عبّر علييف عن أمله في استمرار الجهود المشتركة لتعزيز الصداقة والتعاون بين أذربيجان وإيران بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين، قائلاً: "أجدد شكري لكم، وأتمنى لكم الصحة والسعادة والنجاح في مهامكم، وللشعب الإيراني الصديق والشقيق السلام الدائم والازدهار".

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