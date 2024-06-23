السفارة الإيرانية في أستراليا تعلن عن مراكز الاقتراع الأربعة في هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كانبيرا، في الإشعار رقم 3 بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة لجمهورية إيران الإسلامية، والذي نشرته على حسابها الرسمي في الفضاء الافتراضي، أعلنت عن أربعة مراكز اقتراع في مدن كانبيرا وسيدني وملبورن.

وجاء في هذا الإعلان: إلحاقاً للإعلانات السابقة للسفارة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في أستراليا، فإنها تعلن للمواطنين الأعزاء أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 28 يونيو 2024، ابتداء من الساعة 9:00صباحًا حتى 9:00 مساءً.

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