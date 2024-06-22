العميد فدوي: المشاركة الواسعة في الانتخابات تعتبر أمراً مهماً جداً للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد فدوي بفضل الثورة الإسلامية، يشارك جميع الناس في العمل الجهادي، والقوات التعبئة تعني أن كل الناس وكل الناس يحاولون الخدمة في جميع المجالات.

وأضاف العميد فدوي: "حرس الثورة تعمل بجد وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في زمن الشهيد رئيسي. ونأمل أن نتمكن من مواصلة طريقه".

وقال العميد فدوي: "في السنوات الـ 45 الماضية، وقفنا امام جميع مخططات أمريكا وقدمت الثورة الإسلامية، 200000 شهيداً. مضيفا: “مع المشاركة القصوى في الانتخابات، لن يجرؤ العدو على القيام بأي عمل ضدنا”.

وذكر العميد فدوي أنه يجب علينا جميعا أن نعمل بجد لتحقيق أقصى قدر من المشاركة، وقال: هناك بركات كثيرة في المشاركة القصوى وعلينا أن نذهب إلى العمل ونحن نعلم أن وعد الله حق.

وتابع من واجبنا ليس فقط الذهاب إلى صناديق الاقتراع بأنفسنا، ولكن أيضًا تشجيع الآخرين على المشاركة في الانتخابات.

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