قاليباف: من العوامل الفعالة في تعزيز القوة الوطنية هو زيادة مشاركة الشعب في شؤون البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال محمد باقر قاليباف، في لقاء مع آية الله كريمي جهورمي صباح الأحد، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إن أحد العوامل الفعالة في تعزيز السلطة الوطنية هو مستوى مشاركة الناس في الشؤون، والذي يلعب أيضًا دورًا لها دور كبير في حل القضية ولها قضايا داخلية وخارجية.

وقال المرشح للفترة الـ14 للانتخابات الرئاسية: الانتخابات منصة مناسبة للنهوض بأهداف الوطن وحل المشكلات على أساس القانون.

وأضاف: المشاركة القصوى في الانتخابات المقبلة واختيار الشخص الكفؤ يمكن أن يساعد البلاد في حل مشاكلها.

وتابع قاليباف: إن بلادنا تمتلك قدرات جيدة جدًا في حل المشاكل الاقتصادية وغيرها من المجالات، ويجب استغلال هذه القدرات والإمكانات إلى أقصى حد.

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