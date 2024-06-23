باقري كني يلتقي المبعوثين الخاصين لكازاخستان وسنغافورة في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أكان رحماتولين النائب الأول لوزارة خارجية كازاخستان، وأونج كونج يونج المبعوث الخاص لوزير خارجية سنغافورة، قد وصلا إلى طهران للمشاركة في اجتماع الدول الأعضاء في منتدى الحوار الآسيوي . والتقى الطرفان مع علي باقري كني في وزارة خارجية بلادنا.

ويعقد في طهران اليوم وغدا الاثنين 23 و24 يونيو اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي الذي ترأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع الذي تستضيفه وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من 40 وفدا أجنبيا على مستوى الوزراء ونواب الوزراء أو نواب وزراء الخارجية المعنيين والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين للدول الأعضاء.

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