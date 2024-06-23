المرشح الرئاسي بزشكيان: وجود التفاعلات الدولية ضرورية لتنمية البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تجمع رواد الأعمال والناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص، أكد بزشكيان أن التنمية يجب أن تأخذ في الاعتبار البيئة أيضًا، معربًا عن معارضته لأي خطة تؤدي إلى تدمير البيئة.

وقال إن التنمية لا ينبغي أن تحدث في مكان يدمر البيئة. وأضاف أنه إذا لم نأخذ في الاعتبار البيئة والمستقبل فسوف ندمر المستقبل رغم الفوائد المؤقتة.

وأكد أنه فيما يتعلق بالعلاقات الدولية فإن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف هو أفضل شخص لهذا المنصب.

وشدد على أننا بحاجة إلى تفاعلات دولية من أجل التنمية وحل مشكلة مجموعة العمل المالي وتخفيف التوتر.

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