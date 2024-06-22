قاليباف: العقوبات مشكلة وسأقوم بحلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد باقر قاليباف المرشح للفترة الـ14 للانتخابات الرئاسية، صباح اليوم السبت، خلال خطابه في تجمع أعضاء نقابات عمال البلاد: "28 يونيو هو يوم الانتخابات، أي يوم اتخاذ القرار والتغيير"، مبينا: "انه بفضل الثورة الاسلامية والمبادئ التي رسخها الإمام الخميني(رض) وشهداء الامة الإسلامية، أصبح الناس يتحكمون في مستقبلهم والقرار الذي يتخذونه".

وأضاف المرشح الرئاسي: "لا سبيل لتحسين وحل المشاكل غير الانتخابات... الانتخابات هي السبيل الوحيد لمستقبل مشرق وتثبيت أمن وسلطة البلاد وحل المشاكل الاقتصادية".

وأشار قاليباف الى موضو العقوبات الغربية المفروضة ضد ايران منذ سنوات وقال: "انا كنت معارضاً حين كانوا يقولون ان العقوبات ليست أكثر من حبر على الورق"، مؤكدا: "أنا لست ضد التفاوض، لكن التفاوض هو مناضلة ويجب أن نعرف أن من يقف امامنا هو عدونا".

وأوضح: "يجب أن تجري المفاوضات بشكل لا يسمح لها بخسارة لنا"، مشيرا الي الاتفاق النووي الذي حصل عام 2015 في المفاوضات التي جرت بين ايران ودول5+1 والذي انسحب منها الولايات المتحدة عام 2018 سببت في خسائر للشعب الايراني.

وفي الختام شدد المرشح قاليباف: "أكرر مرة أخرى، العقوبات ليست مجرد حبر على الورق، بل هو مشكلة ويجب حلها، وإذا أصبحت رئيساً سأتابع المفاوضات بالتأكيد".

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