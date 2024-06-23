  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٦ م

بحضور المرشح الرئاسي بزشكيان؛ بدء المؤتمر الانتخابي لأهل الثقافة والفن 

بحضور المرشح الرئاسي بزشكيان؛ بدء المؤتمر الانتخابي لأهل الثقافة والفن 

انطلق المؤتمر الانتخابي لأهل الثقافة والفنون، بحضور"مسعود بزشكيان" المرشح للدورة الرابعة عشر للانتخابات الرئاسية الإيرانية. في فندق "إرم". 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المؤتمر الانتخابي انعقد بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق "سيد رضا صالحي" وحشد من المسؤولين.

واستهل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق، المؤتمر بإشارة ٍ إلى فضل الثقافة الإيرانية بالقول: "الثقافة هي الهوية الوطنية والتاريخية والحضارية للإيرانيين، وحَمَلة راية هذا التفكيرهم أهل الثقافة والفن".

مضيفاً: علينا الاعتراف بأن الثقافة هي جوهر الحياة البشرية، و المجتمع الذي لايعطي أصحاب الثقافة منزلتهم فهو مجتمع تائه.

وفي إشارة إلى صفات المرشح الانتخابي "مسعود بزشكيان"، قال أميري: "بزشکیان" هو المدافع عن الحرية والعقلانية والعدالة والأمن الثقافي.

مسعود بزشكيان: محاربة الفساد والسرقة أصعب من القتال في الجبهات

وفي ختام المؤتمر قال المرشح للدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية "مسعود بزشكيان"، في إشارة إلى الوضع الحالي للبلاد: مازلنا أمام حرب أخطر من التي خضناها. 

وأضاف: حربنا اليوم ضد الخداع والفساد والسرقة، وهذه الحرب أصعب من التي خضناها (حرب الدفاع المقدس). 

/انتهى/

رمز الخبر 1945745

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات