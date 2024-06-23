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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٨ ص

بالفيديو؛

الفريق الإيراني يتقلّد الذهب بالبطولة العالمية للعبة "الزورخانة"

الفريق الإيراني يتقلّد الذهب بالبطولة العالمية للعبة "الزورخانة"

أحرز الفريق الإيراني الميدالية الذهبية، بمسابقة "الزورخانة" العالمية بدورتها الأولى، والتي استضافتها مدينة أصفهان.

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وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء، أن مدينة أصفهان، استضافت الدورة الأولى لمسابقة رياضة "زورخانة" بحضور العديد من الفرق العالمية.

وشارك في المسابقة العديد من الفرق، منها "طاجاكستان، أفغانستان، باكستان، الهند، بلاروسيا، العراق، سوريا، فلسطين و..."

و "الزورخانة" هي رياضة إيرانية تقليدية تجمع بين العرفان والمهارة والقوة البدنية واللياقة الجسدية والتنسيق الحركي، على وقع الأناشيد الدينية.

وكلمة "زورخانة" هي كلمة فارسية مركبة من كلمتين هما "زور" وتعني القوة، و"خانة" وتعني البيت، ومعناها بيت القوة.

/انتهى/

رمز الخبر 1945753

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