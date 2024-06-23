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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ م

إيران تحرز لقب الوصافة في بطولة آسيا للمصارعة للناشئين

إيران تحرز لقب الوصافة في بطولة آسيا للمصارعة للناشئين

احرز منتخب الناشئة الايراني للمصارعة الرومانية، 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات، ليحل في مركز الوصافة ببطولة اسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ان المنافسات ضمن بطولة اسيا للمصارعة الرومانية للناشئين، اقيمت على مدى يومي السبت والاحد (22 و23 حزيران / يونيو 2024م) باستضافة العاصمة الاردنية عمان.

وفي نهائي هذه البطولة، انتزع كل من المصارعين الايرانيين، ابوالفضل كرمي – للوزن 51 كغ، وعماد رضا محسن نجاد – الوزن 81 كغ، ودانيال ايزدي – للوزن 92 كغ، 3 ذهبيات.

وعلى امتداد منافسات اليوم، فاز 4 من الناشئة الايرانيين :

- احمد بدر الديني – الوزن 45 كغ، وعلي رضا اميري – الوزن 48 كغ، وامير مهدي سعيدي نوا – الوزن 67 كغ، ومحمد كاظمي – الوزن 71 كغ، باربع ميداليات فضية؛ بينما تقلد مواطنوهم "امير علي حيدري" للوزن 55 كغ، وابو الفضل شيري – الوزن 60 كغ، وايوب حسين واند – الوزن 110 كغ، 3 برونزيات من هذه البطولة.

ومن حيث التصنيف، بلغ رصيد المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية – ناشئين، 200 نقطة ليحل في مركز الوصافة، بعد المنتخب الاوزبكي الذي توجّ بطلا على مستوى اسيا بتسجيل 215 نقطة، وقبل المنتخب القرغيزي الذي سجّل 148 نقطة وحل ثالثا.

رمز الخبر 1945752

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