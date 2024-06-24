المناظرة الانتخابية الرابعة ستعقد مساء اليوم حول القضايا السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستعقد المناظرة الرابعة لانتخابات عام 2024 تحت شعار "إيران في عالم اليوم".

وبناء على ذلك، فإن مناظرة الليلة تتضمن قسمين من الاسلئة وسيكون لكل مرشح 5 دقائق للإجابة بدلا من 4 دقائق. كما تمت إزالة الفاصل القصير بين البرامج.

وسيجيب 6 مرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، وهم مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، على الأسئلة المطروحة في هذه المناظرة.

وحتى الآن، تم بث ثلاث مناظرات للمرشحين الرئاسيين تناولت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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