مسؤول في وزارة الثقافة: يغطي الانتخابات الرئاسية الإيرانية 500 صحفي أجنبي من 150 وسيلة إعلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا شيروي من العلاقات العامة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: إن أكثر من 500 صحفي من 150 وسيلة إعلام أجنبية مقيمة وغير مقيمة تابعة لـ 31 دولة يحضرون في إيران ويغطون الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة ميدانيا.

وأضاف مدير عام الإعلام الاجنبي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: بناء على الطلبات الواردة حتى الآن لتغطية الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية من قبل وسائل إعلام اجنبية وافقنا على طلب دول النمسا، إسبانيا، أستراليا، أمريكا، إنجلترا، إيطاليا، أذربيجان، ألمانيا، البحرين، باكستان، تركيا، الجزائر، الصين، الدنمارك، روسيا، زيمبابوي، اليابان، سوريا، السويد، العراق، عمان، فرنسا، فلسطين، قيرغيزستان، قطر، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، كولومبيا، الكويت ولبنان واليمن.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة 28 يونيو.

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