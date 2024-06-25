سفير إيران لدى ماليزيا: جهزنا صندوقي اقتراع للانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف "ولي الله محمدي نصر آبادي"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوالالمبور، عبر نشر رسالة مصورة على الحساب الرسمي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا: إن قرب مركز الاقتراع في مدينة جهور في جنوب ماليزيا وعلى حدود سنغافورة يتيح الفرصة للمواطنين المقيمين في سنغافورة للإدلاء بأصواتهم في هذا الصندوق.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوالالمبور: "إن الانتخابات هي مظهر كامل وجميل للمشاركة الجماعية في النهوض بالمجتمع، والمشاركة في الانتخابات هي السبيل لتجاوز الأزمة". إن الظروف الحالية للبلاد والمنطقة تجعل الحد الأقصى من مشاركة الشعب في الانتخابات أمرًا مهمًا وفعالاً.

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