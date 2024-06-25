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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٦ ص

سفير إيران لدى ماليزيا: جهزنا صندوقي اقتراع للانتخابات الرئاسية

سفير إيران لدى ماليزيا: جهزنا صندوقي اقتراع للانتخابات الرئاسية

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا، جهزنا صندوقي للاقتراع في ماليزيا؛ أحدهما في السفارة في كوالالمبور والآخر في مدينة جهور وحدود سنغافورة للتصويت من الساعة 8:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً يوم الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف "ولي الله محمدي نصر آبادي"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوالالمبور، عبر نشر رسالة مصورة على الحساب الرسمي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا: إن قرب مركز الاقتراع في مدينة جهور في جنوب ماليزيا وعلى حدود سنغافورة يتيح الفرصة للمواطنين المقيمين في سنغافورة للإدلاء بأصواتهم في هذا الصندوق.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوالالمبور: "إن الانتخابات هي مظهر كامل وجميل للمشاركة الجماعية في النهوض بالمجتمع، والمشاركة في الانتخابات هي السبيل لتجاوز الأزمة". إن الظروف الحالية للبلاد والمنطقة تجعل الحد الأقصى من مشاركة الشعب في الانتخابات أمرًا مهمًا وفعالاً.

/انتهى/

رمز الخبر 1945793

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