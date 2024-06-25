  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٤٥ م

عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق

عصائب أهل الحق تهدد مصالح أمريكا في المنطقة والعراق

حذر الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، الولايات المتحدة من استمرار دعمها للكيان الصهيوني، في حال هاجم لبنان وحزب الله، وقال إنه “فلتعلم أمريكا انها جعلت كل مصالحها في المنطقة والعراق محل استهداف ومحل خطر”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نبه الشيخ الخزعلي من أن “هناك تسريبات تفيد بنية الكيان الإسرائيلي الغاصب توسيع عملياته بالهجوم على لبنان الحبيبة وعلى المجاهدين في حزب الله”.

وبشأن العدوان على غزة، أوضح الشيخ الخزعلي، “بعد مضي تقريبا 9 أشهر على عدوان الكيان الصهيوني على غزّة، لا نلاحظ أي ضغط حقيقي باتجاه إيقاف مسلسل القتل والتدمير”، مؤكدا، أن “غزة تشهد قتلا وتهجيرا وتدميرا يوميا ومستمرا على مرأى العالم أجمع”.

وأكد الخزعلي، أن “موقف العراق من أحداث غزة هو موقف واضح سواء على مستوى المرجعية الدينية والحكومة العراقية وفصائل المقاومة العراقية والشعب العراقي”، مشيرا إلى، أن “الدول العظمى أو الكبرى لم تقم بأي خطوة حقيقية لوقف ما يجري في غزة، سوى الاستمرار في دعم الكيان الصهيوني الغاصب على جرائمه”.

/انتهى/

رمز الخبر 1945807

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات