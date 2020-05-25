الشيخ الخزعلي: التصرفات الصبيانية للسعودية أدت لانخفاض اسعار النفط

وقال الخزعلي في كلمة بمناسبة عيد الفطر إن “التصرفات الصبيانية من قبل النظام السعودي في حربه مع روسيا أدت لانخفاض أسعار النفط”، مؤكدا أن “على الحكومة دراسة الوضع الاقتصادي جيدا لاحتواء الازمة الحالية”.

وحذر الخزعلي من “الإسراع في الاقتراض الخارجي لاحتوائه على مخاطر كبيرة”، معتبرا أن “الاقتراض الخارجي يجب أن يكون الحل الاضطراري حتى لا يقيد اقتصاد العراق وأشار إلى أن “الاقتراض الداخلي أفضل من الخارجي لعدم احتوائه شروطا سياسية تقيد قرار البلد والدولة”.

ودعا الخزعلي الحكومة إلى “تفعيل الدور الصناعي والزراعي خلال الازمة الاقتصادية الحالية”، لافتا إلى أن “الزراعة في العراق من ناحية الأرض والمياه تشكل ثروة كاملة يجب استثمارها”.