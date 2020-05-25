  1. العربية
٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٣٦ م

الشيخ الخزعلي: التصرفات الصبيانية للسعودية أدت لانخفاض اسعار النفط

الشيخ الخزعلي: التصرفات الصبيانية للسعودية أدت لانخفاض اسعار النفط

حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، من الإسراع في الاقتراض الخارجي لاحتوائه على مخاطر كبيرة، معتبرا أن التصرفات الصبيانية للسعودية أدت لانخفاض اسعار النفط.

وقال الخزعلي في كلمة بمناسبة عيد الفطر إن “التصرفات الصبيانية من قبل النظام السعودي في حربه مع روسيا أدت لانخفاض أسعار النفط”، مؤكدا أن “على الحكومة دراسة الوضع الاقتصادي جيدا لاحتواء الازمة الحالية”.

وحذر الخزعلي من “الإسراع في الاقتراض الخارجي لاحتوائه على مخاطر كبيرة”، معتبرا أن “الاقتراض الخارجي يجب أن يكون الحل الاضطراري حتى لا يقيد اقتصاد العراق وأشار إلى أن “الاقتراض الداخلي أفضل من الخارجي لعدم احتوائه شروطا سياسية تقيد قرار البلد والدولة”.

ودعا الخزعلي الحكومة إلى “تفعيل الدور الصناعي والزراعي خلال الازمة الاقتصادية الحالية”، لافتا إلى أن “الزراعة في العراق من ناحية الأرض والمياه تشكل ثروة كاملة يجب استثمارها”.

رمز الخبر 1904431

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي