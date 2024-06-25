لبنان...حزب الله يستهدف الفرقة 91 في ‏ناحل غيرشوم وموقعي بياض بليدا وبركة ريشا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو ‏الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، شنّت المقاومة الإسلامية ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏لوائي تابع للفرقة 91 في ‏منطقة ناحل غيرشوم، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو، مما أدى ‏إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏25-6-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان ثالث قالت المقاومة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏25-6-2024 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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