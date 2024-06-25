لبنان...حزب الله يستهدف الفرقة 91 في ‏ناحل غيرشوم وموقعي بياض بليدا وبركة ريشا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، شنّت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر لوائي تابع للفرقة 91 في منطقة ناحل غيرشوم، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو، مما أدى إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25-6-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي بيان ثالث قالت المقاومة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25-6-2024 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
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