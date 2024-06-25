المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي الرمثا وزبدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25-‌‏6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25-‌‏6-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

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