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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٢ م

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي الرمثا وزبدين

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقعي الرمثا وزبدين

إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، موقعي الرمثا وزبدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25-‌‏6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25-‌‏6-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

/انتهى/

رمز الخبر 1945825

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