سفير روسيا لدى طهران: عملية اتفاق التعاون الشامل مع ايران اكتملت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير روسيا في طهران، أليكسي ديدوف، فيما يتعلق بوجهة نظر بلاده بشأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية: "نحن على يقين من أن الانتخابات ستُجرى بشكل جيد وبدون مشاكل خطيرة في إيران، وأن الشعب الإيراني قادرين على اختيار المرشح الذي يرغبون فيه".

ووفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أعرب عن أمله في أنه "عندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة في إيران، ستستمر العلاقات بين إيران وروسيا وسنرى تطور التعاون الثنائي بين البلدين".

وقال: "في الواقع، نأمل أن يستمر الاتجاه الحالي في إيران. وسوف يستمر تطوير التعاون الثنائي. ويجب أن تستمر العلاقات الحالية بين إيران وروسيا في الحكومة الجديدة أيضا ويجب ألا تتغير عملية تطوير التعاون الثنائي".

وأشار هذا الدبلوماسي الروسي الكبير في طهران أيضًا الى وضع اللمسات النهائية على اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا، وقال: "في الأسبوع الماضي، زار الوفد الإيراني، بما في ذلك مسؤولون من وزارة الخارجية، روسيا وناقش وضع اللمسات النهائية على هذا الاتفاق، وجرت مناقشات جيدة ونحن الآن في المرحلة الاخيرة من الاتفاق".

وأكد: "بالنظر إلى عملية التنسيق الفني التي ينبغي القيام بها في هذا الصدد، وكذلك إجراء الانتخابات الارئاسية المبكرة في إيران، من المحتمل أن يتم التوقيع النهائي على هذا الاتفاق في الحكومة المقبلة في إيران أي الحكومة الرابعة عشرة".

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