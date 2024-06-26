المرشح بزشكيان: اتابع نهج الاصلاحيين في حكومتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مرشح الفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان خلال رحلته الانتخابية إلى يزد: "ان يزد هي موطن العلماء والمفكرين الكبار مثل الشهيد الصدوقي (رضي الله عنه) وآية الله خاتمي (رضي الله عنه) والرئيس الاصلاحي السيد محمد خاتمي".

وأضاف المرشح الرئاسي: "إن السيد محمد خاتمي بحضوره في الأمم المتحدة تسبب في تحول إيران من دولة كان العالم يهابها إلى دولة أصبحت مبشرة لحوار الحضارات".

وأوضح: "لم أكن أنتمي إلى أي جماعة، لكنه عينني وزيرا في حكومته، وهذا علامة على بعد نظره واهتمامه الواسع"، مشيرا الى انه إذا أردنا إصلاح بلدنا، فنحن بحاجة إلى خبراء ونخب أكاديمية، وجامعاتنا بها نخب يمكن الاستفادة منها، ويزد مليئة بالمواهب العلمية، وإذا تم استخدام هذه المواهب بشكل صحيح، يمكن حل المشاكل.

وأضاف "أعد الجميع بأنني لن أكذب ولن أخون، وسأعمل جاهدا من أجل إيران والإيرانيين من صميم قلبي، وسأحاول مساعدة الناس من جميع الأعراق والمجموعات".

وتابعا لمرشح الرئاسي: "أعد الجميع بأننا سأتابع النهج الذي تم إنشاؤه في عهد حكومة الإصلاحات"، متمنيا نجاحه في الانتخابات.

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