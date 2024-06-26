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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ ص

وزير الداخلية: السعودية لم توافق بعد لاجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في اراضيها

وزير الداخلية: السعودية لم توافق بعد لاجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في اراضيها

أعلن وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي انه في الوقت الحالي، لا يستطيع الحجاج الإيرانيون التصويت في السعودية، وان كندا أيضا رغم لم توافق معنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال احمد وحيدي: "إن عدداً كبيراً من حجاجنا متواجدون في السعودية، لكن السعودية لم تقبل بعد بإجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في اراضيها".

وأوضح وزير الداخية للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الحكومة: "لدينا ما يقارب 80 ألف مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية في الداخل و344 مركز اقتراع في الخارج".

وتابع: "لدينا مشكلة في السعودية؛ هناك عدد كبير من حجاجنا موجودون في هذا البلد، لكن المملكة العربية السعودية لم تقبل بعد بإجراء الانتخابات".

وشدد: "نأمل أن يتم حل هذه المشكلة"، مضيفا: "أن كندا أيضا، على الرغم من ان تدعي تعمل دعم حقوق الإنسان، فإنها لم تقبل أن يستخدم مواطنونا حقهم في التصويت".

/انتهى/

رمز الخبر 1945838

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