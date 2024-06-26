وزير الداخلية: السعودية لم توافق بعد لاجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في اراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال احمد وحيدي: "إن عدداً كبيراً من حجاجنا متواجدون في السعودية، لكن السعودية لم تقبل بعد بإجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في اراضيها".

وأوضح وزير الداخية للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الحكومة: "لدينا ما يقارب 80 ألف مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية في الداخل و344 مركز اقتراع في الخارج".

وتابع: "لدينا مشكلة في السعودية؛ هناك عدد كبير من حجاجنا موجودون في هذا البلد، لكن المملكة العربية السعودية لم تقبل بعد بإجراء الانتخابات".

وشدد: "نأمل أن يتم حل هذه المشكلة"، مضيفا: "أن كندا أيضا، على الرغم من ان تدعي تعمل دعم حقوق الإنسان، فإنها لم تقبل أن يستخدم مواطنونا حقهم في التصويت".

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