قائد الثورة: على الشعب الايراني ان لايتردد للمشاركة في الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سماحة قائد الثورة الإسلامية، صباح اليوم الجمعة، في الدقائق الأولى من بدء التصويت لـ "انتخابات الولاية الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، في حسينية الإمام الخميني (رض) وبحضور أكثر من 200 مراسل ومصور من وسائل الإعلام المحلية والدولية، أدلى بصوته في الصندوق رقم 110.

وبعد الإدلاء بصوته في الصندوق رقم 110، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية: يوم الانتخابات هو يوم الفرح والسعادة بالنسبة لنا نحن الإيرانيين. إن الحضور الجماهيري الحماسي وزيادة عدد الناخبين مهم للجمهورية الإسلامية.

وأضاف: نوصي الناس بالتصويت والمشاركة في هذا الاختبار السياسي المهم . في جوهر هذا النظام يؤخذ في الاعتبار حضور الشعب، وبقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على حضور الشعب.

وأكد سماحة قائد الثورة الإسلامية: يوم الانتخابات هو يوم فرح وسعادة لنا نحن الإيرانيين. وخاصة عندما تكون الانتخابات لاختيار الرئيس؛ وأن مستقبل البلاد سيتحدد من خلال اختيار الشعب.

وأكد أنه لا شك في المشاركة في الانتخابات، وأضاف: المشاركة في الانتخابات مهمة خالية من المتاعب ولا تستغرق الكثير من الوقت، ولكن لها فوائد كثيرة، خاصة أن انتخاب الرئيس يعني تحديد مستقبل البلاد لعدة سنوات .

ودعا قائد الثورة الإسلامية إلى مشاركة الشعب في الانتخابات لإثبات صحة ونزاهة نظام الجمهورية الإسلامية، وهو إجراء ضروري وواجب، وأعرب عن أمله في أن يعين الله عز وجل الاختيار الأفضل والأنفع للشعب.

وفي الختام قال سماحة القائد: آمل بحول الله أن تكون السنوات القادمة سنوات خير لإيران وأن يكون الشعب راضيا عن خياره.

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