وحيدي يدعو الشعب الايراني للحضور إلى مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت صباح اليوم (الجمعة 28 يونيوـ) عملية التصويت للجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية بأمر من وزير الداخلية أحمد وحيدي.

وصرح وزير الداخلية أحمد وحيدي، صباح اليوم ، بعد صدور الأمر ببدء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة: سنبدأ عملية إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 58640 فرعًا بالداخل و344 فرعًا بالخارج.

وأشار إلى أنه في هذه الفترة من الانتخابات، ونظرا لأنه لم يكن هناك سوى 40 يوما، تم الاستعداد خلال هذه الفترة، وقال: سنبدأ الانتخابات اليوم. في حين أن هذا العمل يتطلب عادة سنة على الأقل والتحضير للانتخابات خلال هذه الفترة يدل على متانة الأمور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإصرار على إنجاز الأمور في موعدها، خاصة في موضوع الانتخابات الذي يعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية.

وأشار وزير الداخلية أثناء دعوته الناس للمشاركة في الانتخابات: من هنا ندعو كافة أبناء الشعب الإيراني الأعزاء إلى الحضور إلى مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من الصباح والتصويت للمرشحين الذين يختارونهم.

وأكد وحيدي: نؤكد للشعب الإيراني العزيز أن الانتخابات ستجرى بشكل آمن وسليم.

وأضاف: وهذا يدل على أنه بالإضافة إلى المجالس التنفيذية وممثلي المحافظات ومجلس صيانة الدستور فإن هناك مشرفين مختلفين حاضرين على الصناديق وكل الأمور تحت المراقبة الكاملة من أجل إجراء انتخابات على مستوى جمهورية إيران الإسلامية.

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