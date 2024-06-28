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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٣٠ ص

العميد واحدي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

العميد واحدي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى قائد القوات الجوية للجيش العميد حميد واحدي بصوته في صندوق الاقتراع للفترة الرئاسية الرابعة عشرة، وذلك أثناء حضوره مركز الاقتراع في حي كوي انقلاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى العميد حميد واحدي قائد القوات الجوية، بصوته في صناديق الاقتراع للفترة الرابعة عشرة للرئاسة أثناء حضوره مركز الاقتراع في حي كوي إنقلاب.

/انتهى/

رمز الخبر 1945896

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