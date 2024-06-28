العميد واحدي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى العميد حميد واحدي قائد القوات الجوية، بصوته في صناديق الاقتراع للفترة الرابعة عشرة للرئاسة أثناء حضوره مركز الاقتراع في حي كوي إنقلاب.

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