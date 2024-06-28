مخبر: الشعب الايراني سيصنع ملحمة عظيمة في هذه الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مخبر صباح اليوم (الجمعة) بعد حضوره مقر الانتخابات في البلاد والتصويت وسط حشد من الصحفيين: لقد تم التخطيط للانتخابات الرئاسية قبل عام من موعدها في جميع الفترات، ولكن بعد الحادث المأساوي للرئيس الشهيد ورفاقه، اضطرت وزارة الداخلية إلى إجراء الانتخابات خلال 50 يوما، وكانت عملية الانتخابات جيدة جدا حتى الآن.

وأضاف القائم بأعمال الرئيس: حتى الآن كان أداء أجهزة الاستخبارات والشرطة جيدًا أيضًا، ولم نتعرض لمثل هذه الضغوط لإجراء الانتخابات منذ بداية الثورة، وربما هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها هذا الوضع.

وأوضح مخبر: بالطبع الشعب أيضاً متأثر بشهادة الرئيس والوفد المرافق له، ومن المؤكد أنهم سيصنعون ملحمة في هذه الانتخابات.

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