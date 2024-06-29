مخبر: استمرار المشاركة في الجولة الثانية م الانتخابات سيؤدي الى يأس الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف القائم بأعمال الرئيس الايراني استمرار مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيؤدي الى الشعور باليأس والاحباط لدى خصوم ايران الاسلامي.

أصدر محمد مخبر بيانا بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، اعرب فيه عن امتنانه لمشاركة الشعب في الانتخابات وقال: "لا شك أن استمرار هذه المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات سيسبب المزيد من اليأس لدى أعداء الوطن والنظام الاسلامي ويعزز القوة والأمل لدى محبي المُثُل السامية للنظام الإسلامي في جميع أنحاء العالم".

يذكر انها اعلنت وزارة الداخلية الايرانية صباح اليوم السبت عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية في دورتها الـ14، حيث لم يتمكن أى من المرشحين من الحصول على اغلبية الأصوات للناخبين، فدخل المرشح الاصلاحي مسعود بزشكيان والاصولي سعيد جليلي التنافس في الجولة الثانية التي ستجري الجمعة المقبلة في انحاء البلاد.

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