  1. إيران
  2. السياسة
٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٤٩ م

مخبر: استمرار المشاركة في الجولة الثانية م الانتخابات سيؤدي الى يأس الأعداء

مخبر: استمرار المشاركة في الجولة الثانية م الانتخابات سيؤدي الى يأس الأعداء

دعا القائم بأعمل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد مخبر الشعب الى المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على استمرار هذه المشاركة سيؤدي الى شعور الأعداء باليأس و الإحباط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف القائم بأعمال الرئيس الايراني استمرار مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيؤدي الى الشعور باليأس والاحباط لدى خصوم ايران الاسلامي.

أصدر محمد مخبر بيانا بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، اعرب فيه عن امتنانه لمشاركة الشعب في الانتخابات وقال: "لا شك أن استمرار هذه المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات سيسبب المزيد من اليأس لدى أعداء الوطن والنظام الاسلامي ويعزز القوة والأمل لدى محبي المُثُل السامية للنظام الإسلامي في جميع أنحاء العالم".

يذكر انها اعلنت وزارة الداخلية الايرانية صباح اليوم السبت عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية في دورتها الـ14، حيث لم يتمكن أى من المرشحين من الحصول على اغلبية الأصوات للناخبين، فدخل المرشح الاصلاحي مسعود بزشكيان والاصولي سعيد جليلي التنافس في الجولة الثانية التي ستجري الجمعة المقبلة في انحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1945961

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات