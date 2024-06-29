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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١:٤٤ م

بدء الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة

بدء الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة

بدأت الحملات الانتخابية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة، وفقا للقانون من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء عملیة التصويت في الجولة الثانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 .

وبعد فرز جميع صناديق الاقتراع في 58 ألفا و640 مركزا في 482 مدن بالبلاد ، والتي جمعت 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا،حصل مسعود بزشكيان على 10مليون و 415 الفا و 191 صوتا اي بنسبة 42% من اجمالي الاصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا اي بنسبة 39% من اجمالي الاصوات .

بينما حصل المرشح محمد باقر قاليباف على 3 ملايين و 383 الفا و 340 صوتا اي بنسبة 14% من اجمالي الاصوات ، وبلغ عدد أصوات مصطفى بور محمدي 206 الاف و 397 صوتا . وسجلت الاوراق الملغاة مليون و 56 الفا و 159 صوتا ما يعادل 4 % من اجمالي الاصوات.

ووفقا لهذه النتائج فقد انتقل المرشحان بزشكيان وجليلي الى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 التي ستجري يوم الجمعة المقبل في 5 تموز/يوليو 2024.

/انتهى/

رمز الخبر 1945948

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