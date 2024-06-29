بدء الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 .

وبعد فرز جميع صناديق الاقتراع في 58 ألفا و640 مركزا في 482 مدن بالبلاد ، والتي جمعت 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا،حصل مسعود بزشكيان على 10مليون و 415 الفا و 191 صوتا اي بنسبة 42% من اجمالي الاصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا اي بنسبة 39% من اجمالي الاصوات .

بينما حصل المرشح محمد باقر قاليباف على 3 ملايين و 383 الفا و 340 صوتا اي بنسبة 14% من اجمالي الاصوات ، وبلغ عدد أصوات مصطفى بور محمدي 206 الاف و 397 صوتا . وسجلت الاوراق الملغاة مليون و 56 الفا و 159 صوتا ما يعادل 4 % من اجمالي الاصوات.

ووفقا لهذه النتائج فقد انتقل المرشحان بزشكيان وجليلي الى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 التي ستجري يوم الجمعة المقبل في 5 تموز/يوليو 2024.

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