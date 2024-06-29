بزشكيان: مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات ستكون صرخة لتغيير السلوك والمواقف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر المرشح الاصلاحي المتأهل الى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مسعود بزشكيان بيانا بعد الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسية شكر فيه الشعب الايراني لمشاركته في الانتخابات.

وقال المرشح للانتخابات الرئاسية في بيانه: "أبعث بتحياتي من صميم قلبي إلى النساء والرجال والفتيات والفتيان والأطفال في إيران الحبيبة".

وأضاف: "أشعر بالخجل لأنني لم أتمكن من اللقاء مع جميع الناس في جميع المحافظات خلال فترة قصيرة من الحملات الانتخابية"، مؤكدا: "علينا النهوض مرة أخرى واتخاذ اجراء جديد".

وتابع مسعود بزشكيان: "آمل أن يكون حضور الناس في مراكز الاقتراع صرخة جديدة لتغيير المواقف والسلوك والحوار وتوزيع وتخصيص الموارد".

وختم المرشح الاصلاحي المتأهل الى الجولة الثانية بقوله: "إن شاء الله، بحضور الشعب، سنتمكن من النهوض بقوة، وسأعمل مع الشعب لإنقاذ إيران".

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