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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣١ ص

كاظمي قمي: الوضع المعقد في أفغانستان والمنطقة يتطلب إجراء مشاورات شاملة مع جميع الأطراف

كاظمي قمي: الوضع المعقد في أفغانستان والمنطقة يتطلب إجراء مشاورات شاملة مع جميع الأطراف

قال الممثل الخاص للرئيس في شؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي: إن الوضع المعقد والخطير في أفغانستان والمنطقة يتطلب مشاورات شاملة مع جميع الأطراف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حسن كاظمي قمي الممثل الخاص لرئاسة الجمهورية لشؤون أفغانستان وسفير إيران لدى كابول عاصمة أفغانستان، في رسالة على حسابه الرسمي على الفضاء الإلكتروني: "ساتوجه إلى قطر على رأس وفد للمشاركة في اجتماع الدوحة الثالث .

وأضاف: هدفنا هو توضيح المواقف ونقل مخاوف طهران بشأن أفغانستان وشرح السياسات الإنسانية.

وأشار كاظمي قمي إلى أن الأوضاع المعقدة والخطيرة التي تمر بها أفغانستان والمنطقة تتطلب مشاورات شاملة مع كافة الأطراف.

كما قال: آمل أن تؤدي المفاوضات المقبلة إلى تخفيف آلام ومعاناة شعب أفغانستان النبيل وإحلال السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة وحكومة مبنية على الحرية والاستقلال.

/انتهى/

رمز الخبر 1945981

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