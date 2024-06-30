حاجي بابائي: الأمة الإيرانية العظيمة أمام اختبار كبير آخر يوم الجمعة المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الأحد) في كلمته في مجلس الشورى الإسلامي: ذهب الشعب الإيراني إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة وصوت مرة أخرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبين أن عيون العالم كانت على صناديق الاقتراع والمشاركة الشعبية الحاشدة يوم الجمعة، وقال: إن من أهم مكونات الاقتدار الوطني هو حضور الشعب إلى صناديق الاقتراع، الاقتدار الوطني ينشئ الأمن القومي.

وتابع حاجي بابائي: الأمن القومي، هو الشرط الأساسي للاقتصاد الديناميكي وحل مشاكل الناس، ولهذا السبب أشكر الشعب الإيراني على حضوره إلى صناديق الاقتراع. وأتوجه بالشكر إلى الوكلاء التنفيذيين والإشرافيين وكل من ساهم في توفير الظروف لوصول الناس إلى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات، وكذلك جميع المرشحين.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن الأمة الإيرانية العظيمة أمام اختبار كبير آخر يوم الجمعة المقبل، وسيشاركون مرة أخرى في الاقتراع ويلعبون دورهم في الاقتدار الوطني.

وشدد: أطلب من جميع أبناء الشعب الإيراني مساعدة الحكومة المقبلة بحضورهم الكبير لحل المشاكل وتشكيل حكومة بدعم من الشعب يمكنها حل مشاكل المجتمع. آمل أن يكون لنا جميعا حضور كبير في المرحلة الثانية من الانتخابات ونصوت مرة أخرى لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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