بدء الحملات الانتخابية لمرشحى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية اعتبارا من اليوم

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان فترة الحملات الانتخابية لمرشحى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، هما سعيد جليلي ومسعود بزشكيان بدأت اعتبارا من اليوم الأحد 30 يونيو، حتى يوم الأربعاء المقبل.

وبموجب القانون، سيتم منع نشاط الحملات الانتخابية يوم الخميس، على أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة.

هذا واجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الـ14 يوم الجمعة الماضي، 28 يونيو، حيث جرت المنافسة بين أربعة مرشحين، شارك فيها 24 مليوناً و535 ألفاً و185 ناخبا، وحاز فيها مسعود بزشكيان على 10 ملايين و415 ألفاً و991 صوتاً، وسعيد جليلي على 9 ملايين و473 ألفا و298 صوتا، ومحمد باقر قاليباف على 3 ملايين و383 ألفا و340 صوتا، ومصطفى بور محمدي على 206 آلاف و397 صوتا.

وعلى هذا الاساس لم يتمكن اي من المرشحين من الحصول على اغلبية الاصوات اى نصفها، وعلى المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ان يتنافسا في الجولة الثانية لتحديد الرئيس المقبل للجمهورية الاسلامية اليرانية.

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